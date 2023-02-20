«Руспродсоюз»: индекс блинов в России вырос на 7,26% за год

В «Руспродсоюзе» рассказали, что стоимость приготовления блинов в России за год выросла на 7,26% за счёт подорожания ряда продуктов.

Об этом информирует «Москва 24».

В 2023 году цена 1 кг сливочного масла составила 836 рублей, тогда как в прошлом году этот показатель был равен 737,6.

Стоимость 1 л молока составляет 74,4 рубля, в то время как в прошлом году — 65,2 рубля. 1 кг сахара стоит 63 рубля против 57,4 в 2022 году.

Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырёх человек выросла с 82,6 до 88,6 рубля, сообщили в «Руспродсоюзе».

Ранее, по информации «Известий», аналитики СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home провели исследование и выяснили, что 91% россиян празднуют Масленицу, при этом для 15% из них этот праздник является хорошим поводом поесть блинов.