Врач Русакова предупредила, что лишний вес может привести к диабету в пожилом возрасте

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова предупредила, что лишний вес у пожилых людей может привести к развитию сахарного диабета и износу опорно-двигательного аппарата.

Преобладание жировой массы в пожилом возрасте влечёт за собой развитие заболеваний — сахарного диабета, артериальной гипертензии, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

«Как правило, у пожилых кости не такие крепкие, есть остеопороз, поэтому любая лишняя нагрузка за счёт лишней массы тела, особенно жировой, приводит к быстрому износу всех систем организма... Это разрушает опорно-двигательный аппарат», — резюмировала Русакова.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.