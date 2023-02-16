В Подмосковье пенсионерам-льготникам стало проще получить услугу по протезированию зубов
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Отмечается, что теперь им достаточно посетить стоматолога и оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг. Ранее для получения услуги пенсионерам нужна была бумажная справка из стоматологической поликлиники, которую нужно было предоставить при подаче заявления на «Госуслугах».
«Если говорить о федеральных законах, то на него имеют право отдельные категории военнослужащих, граждане, приравненные к ним, пенсионеры из их числа, а также люди, имеющие звание Героя Советского Союза, Героя России, полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда России, полного кавалера ордена Трудовой Славы», — уточнила Красовская в разговоре с Life.ru.
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