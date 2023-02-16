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В Подмосковье пенсионерам-льготникам стало проще получить услугу по протезированию зубов

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что в Московской области у пенсионеров из льготных категорий появилась возможность упростить получение услуги по бесплатному протезированию зубов.
В Подмосковье пенсионерам-льготникам стало проще получить услугу по протезированию зубов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что теперь им достаточно посетить стоматолога и оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг. Ранее для получения услуги пенсионерам нужна была бумажная справка из стоматологической поликлиники, которую нужно было предоставить при подаче заявления на «Госуслугах».

«Если говорить о федеральных законах, то на него имеют право отдельные категории военнослужащих, граждане, приравненные к ним, пенсионеры из их числа, а также люди, имеющие звание Героя Советского Союза, Героя России, полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда России, полного кавалера ордена Трудовой Славы», — уточнила Красовская в разговоре с Life.ru.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.

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