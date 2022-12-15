Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта России Токареву

Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву.

Об этом информирует РИА Новости.

«Хорошёвским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя министра транспорта России Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года», — сообщили в суде.

В январе Хорошёвский суд Москвы арестовал Токарева, обвиняемого по делу о мошенничестве. Он не признаёт вину в совершении преступления.

Защита Токарева обжаловала его заключение под стражу.