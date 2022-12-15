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Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта России Токареву

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Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву.
Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта России Токареву
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Хорошёвским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя министра транспорта России Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года», — сообщили в суде.

В январе Хорошёвский суд Москвы арестовал Токарева, обвиняемого по делу о мошенничестве. Он не признаёт вину в совершении преступления.

Защита Токарева обжаловала его заключение под стражу.

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