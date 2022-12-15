Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта России Токареву
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Хорошёвским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя министра транспорта России Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года», — сообщили в суде.
В январе Хорошёвский суд Москвы арестовал Токарева, обвиняемого по делу о мошенничестве. Он не признаёт вину в совершении преступления.
Защита Токарева обжаловала его заключение под стражу.