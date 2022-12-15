Захарова: визит замгенсека ООН Гриффитса в Херсон носит провокационный характер
Захарова в ходе брифинга отметила, что Гриффитс в эти дни «посещает ряд регионов Украины, а также город Херсон, заканчивать свою поездку он намерен в Киеве».
«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой на референдуме высказались за вхождение в Россию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер», — заявила она.
Как сообщалось ранее, Мартин Гриффитс посетил Херсон 13 декабря.
14 декабря стало известно, что Гриффитс посетил Киев и обсудил там гуманитарные вопросы.
В беседе с британской журналисткой Деборой Хейнс жители Херсона рассказали о своём отношении к условиям жизни в Херсоне, который находится под контролем украинских войск.