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Захарова: визит замгенсека ООН Гриффитса в Херсон носит провокационный характер

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Приезд замгенсека ООН Мартина Гриффитса в Херсон носит провокационный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в ходе брифинга отметила, что Гриффитс в эти дни «посещает ряд регионов Украины, а также город Херсон, заканчивать свою поездку он намерен в Киеве».

«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой на референдуме высказались за вхождение в Россию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер», — заявила она.

Как сообщалось ранее, Мартин Гриффитс посетил Херсон 13 декабря.

14 декабря стало известно, что Гриффитс посетил Киев и обсудил там гуманитарные вопросы.

В беседе с британской журналисткой Деборой Хейнс жители Херсона рассказали о своём отношении к условиям жизни в Херсоне, который находится под контролем украинских войск.

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