Замгенсека ООН посетил Херсон
- AFP
- © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Сегодня он был в Херсоне», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители Херсона в беседе с британской журналисткой рассказали о своём отношении к условиям жизни в Херсоне, который находится под контролем украинских войск.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.
11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.