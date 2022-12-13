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Замгенсека ООН посетил Херсон

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что заместитель Генерального секретаря международной организации Мартин Гриффитс посетил Херсон 13 декабря.
Замгенсека ООН посетил Херсон
  • AFP
  • © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Сегодня он был в Херсоне», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Херсона в беседе с британской журналисткой рассказали о своём отношении к условиям жизни в Херсоне, который находится под контролем украинских войск.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.

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