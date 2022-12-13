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Sky News: жители Херсона пожаловались, что при ВСУ в городе живётся хуже

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Жители Херсона в беседе с британской журналисткой рассказали о своём отношении к условиям жизни в Херсоне, который находится под контролем украинских войск.
Sky News: жители Херсона пожаловались, что при ВСУ в городе живётся хуже
  • AP
  • © Bernat Armangue

Журналистка британского телеканала Sky News Дебора Хейнс задала вопрос одной из местных жительниц, живётся ли ей сейчас лучше, чем во время, когда город оставался под контролем армии России.

«Хуже. Хуже. Дают помощь, но не всем», — сказала собеседница на русском языке.

Другой собеседник, мужчина, отвечая на вопрос о «цене свободы», сказал по-русски: «Это надо подумать. Так сразу и не ответишь».

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.

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