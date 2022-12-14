Заместитель Генсека ООН Гриффитс посетил Киев
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По его словам, Гриффитс провёл встречи с представителями гуманитарных организаций.
«Мартин Гриффитс также встретился с представителями правительства и дипломатическим корпусом», — цитирует его ТАСС.
Ранее заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые осуществляют поставки вооружения Украине, отслеживать ситуацию с тем, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.