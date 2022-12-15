Кабмин утвердил проведение бесплатного тестирования на грипп в больницах в рамках ОМС

Правительство России утвердило постановление о проведении в больницах бесплатного тестирования на грипп в рамках ОМС при наличии показаний.

«В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ожидается, что мера позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение.

В правительстве отметили, что исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.