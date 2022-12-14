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Попова предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ.
Попова предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе совещания российского президента Владимира Путина с кабмином. Её слова приводит РИА Новости.

По словам Поповой, оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой принял решение «использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на грипп».

«Мы оценили возможности. Возможности есть», — заявила руководитель надзорного ведомства. 

Она также проинформировала, что запасов отечественных тестов на грипп достаточно, а в лабораториях есть необходимое оборудование.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная доля заболевших гриппом в стране приходится на вариант H1N1, так называемый свиной грипп. 

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