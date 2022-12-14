Мурашко заявил, что основная доля заболевших в России приходится на вариант гриппа H1N1
«Основная доля заболевания гриппом, действительно, сегодня приходится на H1N1», — приводит РИА Новости его слова.
Мурашко предупредил, что наиболее тяжёлое течение заболевания встречается у беременных, лиц старше 60 лет, пациентов с сахарным диабетом и лишним весом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пришедший в текущем году в Россию вариант гриппа наносит самый серьёзный ущерб здоровью, система здравоохранения готова к приёму большого количества пациентов с этим заболеванием.