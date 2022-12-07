Попова заявила, что пришедший в Россию вариант гриппа наносит серьёзный ущерб здоровью
- РИА Новости
«Да, грипп пришёл в этом году всерьёз. Самое неприятное в этой ситуации, что пришёл именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью», — приводит РИА Новости её слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Попова добавила, что вирус гриппа А (H1N1) первый раз в России появился в 2009 году, он имеет высокий потенциал распространения.
«Система здравоохранения готова и к приёму большого количества вызовов, и к приёму большого количества пациентов», — подчеркнула она.
Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что этого удастся избежать.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российские вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против свиного гриппа.