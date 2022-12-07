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Попова заявила, что пришедший в Россию вариант гриппа наносит серьёзный ущерб здоровью

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Пришедший в текущем году в Россию вариант гриппа наносит самый серьёзный ущерб здоровью, система здравоохранения готова к приёму большого количества пациентов с этим заболеванием. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что пришедший в Россию вариант гриппа наносит серьёзный ущерб здоровью
  • РИА Новости

«Да, грипп пришёл в этом году всерьёз. Самое неприятное в этой ситуации, что пришёл именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью», — приводит РИА Новости её слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Попова добавила, что вирус гриппа А (H1N1) первый раз в России появился в 2009 году, он имеет высокий потенциал распространения.

«Система здравоохранения готова и к приёму большого количества вызовов, и к приёму большого количества пациентов», — подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что этого удастся избежать.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российские вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против свиного гриппа.

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