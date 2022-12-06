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Мурашко: российские вакцины против гриппа эффективны для профилактики свиного гриппа

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Российские вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против свиного гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: российские вакцины против гриппа эффективны для профилактики свиного гриппа
  • РИА Новости

Он отметил, что в текущем году произошло распространение штамма H1N1.

«Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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