Мурашко: российские вакцины против гриппа эффективны для профилактики свиного гриппа
- РИА Новости
Он отметил, что в текущем году произошло распространение штамма H1N1.
«Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна», — цитирует ТАСС Мурашко.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.