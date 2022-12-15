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Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом

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Предприниматель Виктор Бут заявил на заседании комитета Госдумы, что поддерживает идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом.
Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом
  • AP
  • © Aleksandr Sivov, Press Service of Liberal Democratic Party of Russia

Об этом информирует РИА Новости.

«Поддерживаю идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом... надеюсь, что правительство это поддержит», — заявил Бут.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят Соединённые Штаты по отношению к российским гражданам.

В интервью RT Бут заявил, что самым тяжёлым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.

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