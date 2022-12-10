Бут назвал самым тяжёлым в заключении в тюрьме США отсутствие общения с близкими

Предприниматель Виктор Бут в интервью RT заявил, что самым тяжёлым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.

«Самое тяжёлое было отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими длительное время», — рассказал он Марии Бутиной.

По его словам, он совершал близким один звонок в месяц.

Он добавил, что отсутствие возможности общения с друзьями, близкими, любимыми — это было самое тяжёлое, что могло случиться.

Бут также напомнил, что провёл в одиночной камере около трёх лет.

Прямую трансляцию интервью Бута RT можно смотреть здесь.