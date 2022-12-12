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Захарова: Бут стал символом юридического беспорядка в США по отношению к гражданам России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предприниматель Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят Соединённые Штаты по отношению к российским гражданам.
Захарова: Бут стал символом юридического беспорядка в США по отношению к гражданам России
  • Gettyimages.ru

Захарова подчеркнула, что всё случившееся с Бутом является цепью подставных действий, которые осуществили американские спецслужбы.

«Виктор Бут по большому счёту стал символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Захарова добавила, что Вашингтон сделал всё для того, чтобы демонизировать образ Бута.

Ранее Бут в интервью RT заявил, что самым тяжёлым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.

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