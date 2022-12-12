Захарова: Бут стал символом юридического беспорядка в США по отношению к гражданам России
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Захарова подчеркнула, что всё случившееся с Бутом является цепью подставных действий, которые осуществили американские спецслужбы.
«Виктор Бут по большому счёту стал символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».
Захарова добавила, что Вашингтон сделал всё для того, чтобы демонизировать образ Бута.
Ранее Бут в интервью RT заявил, что самым тяжёлым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.