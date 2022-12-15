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В Союзе пенсионеров поддержали налоговые льготы на дачи для отдельных категорий граждан

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Полина Полетаева
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение группы депутатов и сенаторов о включении садовых домов в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан.
В Союзе пенсионеров поддержали налоговые льготы на дачи для отдельных категорий граждан
  • РИА Новости

Собеседник RT отметил, что для пенсионеров это была бы «приятная льгота».

«Потому что многие из них период с мая до начала сентября посвящают работе на садовых участках… Это хорошее дело, привычное для пенсионеров. И можно будет только порадоваться, если такая льгота будет», —считает Рязанский.

Он также выразил сожаление по поводу того, что участников Великой Отечественной войны уже не так много, и добавил, что люди, имеющие заслуги перед страной, входят в особую категорию граждан.

Ранее группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и включить садовые дома в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан.

Как отметили парламентарии, в соответствии со ст. 407 ч. 2 Налогового кодекса отдельным категориям налогоплательщиков предоставляется льгота в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта в собственности, который не используется в предпринимательской деятельности.

На федеральном уровне к таким категориям относятся Герои Советского Союза и Герои России, лица, награждённые орденом Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пенсионеры и некоторые другие категории.

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