В России призвали распространить налоговую льготу для отдельных категорий россиян на дачи

Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и включить садовые дома в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан. Копии проекта и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.

Проект готовятся внести в Госдуму депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищёв, Аркадий Свистунов, Борис Пайкин, Сергей Леонов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев, Юрий Напсо, Андрей Свинцов, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

Как отметили парламентарии, в соответствии со ст. 407 ч. 2 Налогового кодекса отдельным категориям налогоплательщиков предоставляется льгота в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта в собственности, который не используется в предпринимательской деятельности.

На федеральном уровне к таким категориям относятся Герои Советского Союза и Герои России, лица, награждённые орденом Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пенсионеры и некоторые другие категории.

Авторы проекта напомнили, что налоговая льгота предоставляется указанным категориям граждан в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по их выбору: квартира, часть квартиры или комната; жилой дом или часть жилого дома; гараж или машино-место.

«Следует отметить, что на садовые дома (дачи), площадь которых превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства такая налоговая льгота не распространяется», — говорится в пояснительной записке.

В результате инвалиды, пенсионеры, проживая в жилых домах, должны в отношении садовых домов платить налог на имущество.

Поэтому, как подчеркнули парламентарии, на федеральном уровне в число видов объектов налогообложения, на которые распространяется указанная налоговая льгота, целесообразно включить садовые дома.

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