В России за сутки госпитализировали 1386 человек с коронавирусом

В России за сутки выявили 7833 новых случая коронавируса. В больницы попали 1386 пациентов с инфекцией.

Накануне в стране были госпитализированы 1607 человек с коронавирусом.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 7539 человек. Подтверждено 57 летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряжённой эпидемиологическую ситуацию в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что гриппом болеют много людей, в том числе в администрации президента.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.