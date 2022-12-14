Глава Роспотребнадзора Попова назвала напряжённой эпидемиологическую ситуацию в России
Об этом она сказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Мы видим напряжённую эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день...», — цитирует её РИА Новости.
Также Попова заявила, что фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.
Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространённому в России вирусу гриппа.
Ранее Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.