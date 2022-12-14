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Путин отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растёт, заявил российский президент Владимир Путин.

«Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растёт, чуть ли не на 30-35% в неделю, по-моему», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.

По её словам, четыре российские вакцины полностью противостоят распространённому в России вирусу гриппа.

Ранее Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.

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