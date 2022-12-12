Песков заявил о случаях свиного гриппа в администрации президента
- РИА Новости
«Болеют много людей, действительно. И у нас на работе много болеют», — сказал Песков.
Он отметил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, многие сотрудники уже привились.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.