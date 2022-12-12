Песков заявил о случаях свиного гриппа в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеют много людей, в том числе в администрации президента.

«Болеют много людей, действительно. И у нас на работе много болеют», — сказал Песков.

Он отметил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, многие сотрудники уже привились.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.