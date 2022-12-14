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Москалькова рассказала, что продолжает получать жалобы по частичной мобилизации

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что продолжает получать обращения по частичной мобилизации, несмотря на её завершение.
Москалькова рассказала, что продолжает получать жалобы по частичной мобилизации
  • РИА Новости

«Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений», — приводит РИА Новости её слова в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Москалькова подчеркнула, что совместно со своим аппаратом старается сделать всё возможное, чтобы помочь людям и не допустить нарушения закона.

Ранее омбудсмен заявила, что после её обращений было отменено более 200 случаев ошибочных призывов мобилизованных.

31 октября президент России Владимир Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

1 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин посоветовался с юристами по вопросу окончания частичной мобилизации, для её завершения указ не нужен.

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