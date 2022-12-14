Москалькова рассказала, что продолжает получать жалобы по частичной мобилизации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что продолжает получать обращения по частичной мобилизации, несмотря на её завершение.

«Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений», — приводит РИА Новости её слова в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Москалькова подчеркнула, что совместно со своим аппаратом старается сделать всё возможное, чтобы помочь людям и не допустить нарушения закона.

Ранее омбудсмен заявила, что после её обращений было отменено более 200 случаев ошибочных призывов мобилизованных.

31 октября президент России Владимир Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

1 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин посоветовался с юристами по вопросу окончания частичной мобилизации, для её завершения указ не нужен.