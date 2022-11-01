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Песков: указ о завершении частичной мобилизации в России не нужен

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу окончания частичной мобилизации, для её завершения указ не нужен.
Песков: указ о завершении частичной мобилизации в России не нужен
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Он напомнил, что президент заявил, что посоветуется с юристами и специалистами правовой сферы на тему того, нужен ли указ после заявления главы Минобороны Сергея Шойгу об окончании частичной мобилизации. 

«Сообщаем: указ не нужен», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что «точка поставлена, частичная мобилизация завершена».

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

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