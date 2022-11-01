Песков: указ о завершении частичной мобилизации в России не нужен
- РИА Новости
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Он напомнил, что президент заявил, что посоветуется с юристами и специалистами правовой сферы на тему того, нужен ли указ после заявления главы Минобороны Сергея Шойгу об окончании частичной мобилизации.
«Сообщаем: указ не нужен», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что «точка поставлена, частичная мобилизация завершена».
31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.