Песков: указ о завершении частичной мобилизации в России не нужен

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу окончания частичной мобилизации, для её завершения указ не нужен.

Он напомнил, что президент заявил, что посоветуется с юристами и специалистами правовой сферы на тему того, нужен ли указ после заявления главы Минобороны Сергея Шойгу об окончании частичной мобилизации.

«Сообщаем: указ не нужен», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что «точка поставлена, частичная мобилизация завершена».

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.