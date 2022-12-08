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Москалькова сообщила об отмене более 200 случаев ошибочных призывов мобилизованных

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После обращения уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой было отменено более 200 случаев ошибочных призывов мобилизованных.
Москалькова сообщила об отмене более 200 случаев ошибочных призывов мобилизованных
  • РИА Новости

На пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации Москалькова заявила, что во время проведения частичной мобилизации возникла «масса» вопросов и были допущены ошибки, сообщает РИА Новости.

По её словам, встречались «совершенно очевидные» случаи, когда у человека было четверо детей или больной ребёнок, прикованный к постели.

«Все исправлялось по ходу, но это требовало совместных усилий общества и государства, человека и представителя власти», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее Москалькова рассказала о помощи 8 тыс. беженцев из зоны СВО.

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