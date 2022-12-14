Грузовик с ананасами и мандаринами опрокинулся в Нижегородской области

Большегруз с ананасами и мандаринами перевернулся на трассе в Нижегородской области. Водитель грузовика госпитализирован.

Инцидент произошёл около 05:00 в Кстовском районе.

«55-летний водитель большегруза не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. Грузовик опрокинулся», — цитирует МВД РИА Новости.

Из-за аварии правая полоса проезжей части по направлению к Казани оказалась заблокирована.

Ранее сообщалось, что в Томской области грузовик врезался в автомобиль скорой помощи, погибли четыре человека, ещё один пострадал. После аварии на месте происшествия произошло возгорание.