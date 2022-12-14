Узнать больше

Четыре человека погибли в машине скорой помощи при столкновении с грузовиком под Томском

Короткая ссылка
В Томской области грузовик врезался в автомобиль скорой помощи, погибли четыре человека, ещё один пострадал, сообщает МВД. После аварии на месте происшествия произошло возгорание.
Четыре человека погибли в машине скорой помощи при столкновении с грузовиком под Томском
  • РИА Новости

Сообщение об инциденте поступило около 14:14 по местному времени (10:14 мск).

Авария произошла на 46 км автодороги Томск — Мариинск (Камайская развязка).

«По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино», — сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить