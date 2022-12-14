Четыре человека погибли в машине скорой помощи при столкновении с грузовиком под Томском

В Томской области грузовик врезался в автомобиль скорой помощи, погибли четыре человека, ещё один пострадал, сообщает МВД. После аварии на месте происшествия произошло возгорание.

РИА Новости

Сообщение об инциденте поступило около 14:14 по местному времени (10:14 мск). Авария произошла на 46 км автодороги Томск — Мариинск (Камайская развязка). «По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино», — сообщает пресс-служба МВД. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.