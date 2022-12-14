Четыре человека погибли в машине скорой помощи при столкновении с грузовиком под Томском
- РИА Новости
Сообщение об инциденте поступило около 14:14 по местному времени (10:14 мск).
Авария произошла на 46 км автодороги Томск — Мариинск (Камайская развязка).
«По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино», — сообщает пресс-служба МВД.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.