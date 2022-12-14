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В Депздраве Тюменской области рассказали об опасности самолечения гриппа

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Самостоятельное лечение гриппа может привести к тяжёлым последствиям для организма. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области.
В Депздраве Тюменской области рассказали об опасности самолечения гриппа
  • РИА Новости

«Самостоятельно мы не можем отличить грипп от коронавируса или другой ОРВИ. Вы же можете не понять тяжесть состояния и тот же грипп, перенося на ногах, обернётся для вас тяжёлыми последствиями», — приводит URA.RU слова заведующей отделением неотложной помощи взрослому населению городской поликлиники №12 Татьяны Макухи Департамент здравоохранения.

Она добавила, что некоторые респираторные инфекции страшны не сами по себе, а последующими осложнениями.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал родителям не заниматься самолечением при симптомах гриппа у детей.

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