Онищенко призвал родителей не заниматься самолечением при симптомах гриппа у детей

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал родителям при симптомах гриппа у детей не заниматься самолечением.

«У каждого ребёнка свои особенности. Я вас заклинаю: вызовите врача! Вы можете просмотреть возможные осложнения — а грипп опасен именно осложнениями, в том числе пневмонией», — заявил он в беседе с НСН.

Пока врач не приехал, ребёнку с температурой нужно обеспечить постельный режим, подчеркнул специалист.

Онищенко посоветовал проветривать помещение, давать больному обильное питьё, а лекарства — только по предписанию врача.

Ранее, по сообщениям ФАН, Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.