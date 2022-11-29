Онищенко призвал родителей не заниматься самолечением при симптомах гриппа у детей
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«У каждого ребёнка свои особенности. Я вас заклинаю: вызовите врача! Вы можете просмотреть возможные осложнения — а грипп опасен именно осложнениями, в том числе пневмонией», — заявил он в беседе с НСН.
Пока врач не приехал, ребёнку с температурой нужно обеспечить постельный режим, подчеркнул специалист.
Онищенко посоветовал проветривать помещение, давать больному обильное питьё, а лекарства — только по предписанию врача.
Ранее, по сообщениям ФАН, Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.