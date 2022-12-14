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Психолог Абравитова рассказала, что нужно делать при информационной перегрузке

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Психолог Марианна Абравитова перечислила способы борьбы с информационной перегрузкой.
Психолог Абравитова рассказала, что нужно делать при информационной перегрузке
  • Gettyimages.ru

«При информационной перегрузке человек становится отстранённым, половину информации он не слышит», — приводит ФАН её слова.

Абравитова посоветовала относиться к информации «экологичнее»: брать только то, что действительно нужно и интересно, а не произвольно перещёлкивать с одного канала на другой.

«Если всё-таки перегрузка произошла — нужно сменить род деятельности и уйти от ситуации, где много информации», — подчеркнула психолог.

К примеру, выехать на природу, оставив свои гаджеты дома.

«Когда вы вернётесь в привычную среду — информация будет усваиваться лучше, поскольку от чего-то вы уже освободились, а что-то потеряло актуальность», — подытожила Абравитова.

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