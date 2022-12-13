Психолог Мальцева назвала утомляемость одним из проявлений синдрома хронической усталости

Психолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инна Мальцева рассказала, что такое синдром хронической усталости.

«Синдром хронической усталости — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света и резких запахов», — рассказала врач в беседе с Life.ru.

По её словам, большинству людей хватает пары дней для восстановления. Но если после продолжительного отпуска человек идёт на работу уставшим или опустошённым, то можно говорить уже об астеническом синдроме или эмоциональном выгорании, отметила Мальцева.

При накопившейся усталости психолог посоветовала взять тайм-аут: отвлечься от дел и дать себе возможность отдохнуть.

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