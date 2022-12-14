Эксперт по пожарной безопасности рассказал о правилах покупки фейерверков

Эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко рассказал, как купить качественный и безопасный фейерверк.

Он посоветовал покупать такие устройства в специализированных магазинах и сетевых точках.

В беседе с «Радио 1» Глущенко заявил, что фейерверки в торговых сетях имеют сертификат качества.

Немаловажным фактором является целостность упаковки. Приобретать фейерверк с повреждённой внешней оболочкой специалист не советует.

Также Глущенко призвал обращать внимание на срок годности. Необходимо брать относительно «свежие» фейерверки, так как при длительном хранении взрывчатое вещество слёживается и утрачивает свои свойства.

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