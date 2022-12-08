Пиротехник Алексеев посоветовал быть внимательными при покупке фейерверков

Пиротехник Игорь Алексеев рассказал о правилах безопасности при запуске фейерверков, петард и салютов.

Главное правило безопасности — разобраться, что именно вы покупаете, подчеркнул эксперт в интервью Радио Sputnik.

«Внешне фейерверки выглядят одинаково, то есть это картонный цилиндр с яркой этикеткой. Но внутри могут быть петарды, ракеты, салюты, фонтаны и прочее. Заряд у купленного фейерверка может быть одиночный или кассетный. Первое правило безопасности в пиротехнике звучит так: когда вы что-то поджигаете, вы должны прогнозировать эффект, что из этого получится. Поэтому первым делом следует понять, что именно вы купили», — сказал Алексеев.

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