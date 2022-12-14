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Терапевт Тарадеева напомнила об отложенном появлении первых симптомов свиного гриппа

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Врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева заявила, что с момента инфицирования до проявления симптомов свиного гриппа может пройти от 12 часов до 7 дней.
Терапевт Тарадеева напомнила об отложенном появлении первых симптомов свиного гриппа
  • РИА Новости

«Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, ещё до повышения температуры тела, и далее быстрое развитие лихорадки до 39—40 °С в первые сутки болезни. На второй-третий день болезни появляется заложенность носа, боль в горле, сдавливание в области грудины, усиливается кашель», — отметила она в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» выразил мнение, что в течение первых трёх дней гриппа лучше соблюдать постельный режим.

«Успех борьбы организма с вирусом гриппа во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для её работы», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

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