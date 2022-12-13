Иммунолог Жемчугов посоветовал продолжать вакцинироваться от гриппа

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

«Если человек не вакцинировался десять лет вообще ничем, то ему точно стоит это сделать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам иммунолога, перед процедурой стоит оценить своё состояние, в том числе измерить температуру.

«Если нет никаких ощущений простуженности, в этой ситуации можно ввести вакцину», — отметил Жемчугов.

Ранее Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.