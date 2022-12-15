Компании рассказали, в каком персонале нуждались больше всего в 2022 году

Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, сталкивались ли российские компании с нехваткой персонала в текущем году и как они решали эту проблему. Результаты имеются в распоряжении RT.

Так, 86% опрошенных компаний нуждались в новых сотрудниках в 2022 году.

Согласно опросу, в первую очередь на рынке чувствовалась нехватка линейного или массового персонала — так ответили 79% компаний, которые отметили нехватку кадров на рынке труда.

Кроме того, 32% рассказали, что столкнулись с проблемой найма среднего менеджмента, 9% не могли найти подходящих руководителей, а 8% отметили сложность с поиском сезонных работников, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

«Нехватка линейного и массового персонала — не новая проблема на рынке труда, а в 2023 году спрос на специалистов рабочих и технических специальностей только усилится. Компании из сферы производства и агропрома особенно нуждаются в квалифицированных кадрах рабочих профессий — сварщиках, электриках, токарях. Также работодатели активно ведут поиск и наём специалистов инженерных специальностей», — объяснил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

По его словам, среди компаний повышается конкуренция за квалифицированные рабочие кадры — работодатели предлагают достойный уровень зарплаты, премии, индексацию и другие социальные бонусы.

Также, как пояснили специалисты, для решения проблемы с наймом новых сотрудников и расширения штата 53% работодателей перераспределяли задачи среди текущих сотрудников.

При этом 42% компаний приглашали стажёров для дальнейшего трудоустройства, а 37% увеличивали рабочие часы своим сотрудникам.

Как выяснили аналитики, повышали привлекательность компании для кандидатов 35% опрошенных компаний, а 31% нанимали специалистов из смежных областей и обучали их.

Приглашали работать специалистов из других регионов 27% респондентов, а к сотрудничеству с самозанятыми прибегали 13% компаний.

В варианте «Другое» рекрутеры рассказывали, что привлекали новых сотрудников благодаря реферальной программе или подключали подрядчиков.

Всего в исследовании приняли участие более 1 тыс. представителей компаний из всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что 45% россиян планируют работать или подрабатывать в новогодние праздники.