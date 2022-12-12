Исследование: 45% россиян планируют работать или подрабатывать на новогодних праздниках

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, что 45% россиян планируют работать или подрабатывать в период новогодних праздников.

Из них 22% отметили, что будут работать, 14% — подрабатывать, а 9% займутся и тем и другим, пишет «Газета.Ru».

Самыми популярными вариантами подработки на новогодних праздниках стали сбор заказов в магазинах или вождение транспортных средств — эти варианты отметили по 15% респондентов.

Ещё 12% участников исследования признались, что хотели бы подрабатывать администраторами, а по 10% опрошенных выбрали подработки курьерами или разнорабочими.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в Москве более 111 тыс. молодых специалистов нашли работу благодаря столичной службе занятости с начала 2019 года.