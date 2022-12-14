Пушилин заявил, что конституцию ДНР примут в ближайшее время
- РИА Новости
«Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом», — заявил он.
Пушилин рассказал, что статус украинского языка в ней не обсуждался.
В ноябре министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что власти ДНР приступили к работе по трансформации посольства в Москве в представительство.
По словам председателя Народного совета республики Владимира Бидёвки, парламент ДНР планирует принять новую конституцию до конца 2022 года.