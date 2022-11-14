В ДНР сообщили о начале реорганизации посольства республики в Москве в представительство

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что власти ДНР приступили к работе по трансформации посольства в Москве в представительство.

РИА Новости

Об этом она рассказала ТАСС. Никонорова отметила, что деятельность представительств российских регионов в Москве является обычной практикой для России. Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник постановил ликвидировать Министерство иностранных дел республики. 6 октября была опубликована обновлённая Конституция, в которой в составе России указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.