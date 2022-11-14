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В ДНР сообщили о начале реорганизации посольства республики в Москве в представительство

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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что власти ДНР приступили к работе по трансформации посольства в Москве в представительство.
В ДНР сообщили о начале реорганизации посольства республики в Москве в представительство
  • РИА Новости

Об этом она рассказала ТАСС.

Никонорова отметила, что деятельность представительств российских регионов в Москве является обычной практикой для России.

Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник постановил ликвидировать Министерство иностранных дел республики

6 октября была опубликована обновлённая Конституция, в которой в составе России указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.

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