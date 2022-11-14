В ДНР сообщили о начале реорганизации посольства республики в Москве в представительство
- РИА Новости
Об этом она рассказала ТАСС.
Никонорова отметила, что деятельность представительств российских регионов в Москве является обычной практикой для России.
Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник постановил ликвидировать Министерство иностранных дел республики.
6 октября была опубликована обновлённая Конституция, в которой в составе России указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.