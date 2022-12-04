Парламент ДНР намерен принять новую конституцию до конца текущего года
- РИА Новости
«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации», — приводит Донецкое агентство новостей его слова.
Бидёвка подчеркнул, что в настоящее время идут финальные согласования проекта документа.
В ноябре министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что власти ДНР приступили к работе по трансформации посольства в Москве в представительство.