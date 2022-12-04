Парламент ДНР намерен принять новую конституцию до конца текущего года

Короткая ссылка
Парламент ДНР планирует принять новую конституцию до конца 2022 года. Об этом заявил председатель Народного совета республики Владимир Бидёвка.
Парламент ДНР намерен принять новую конституцию до конца текущего года
  • РИА Новости

«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации», — приводит Донецкое агентство новостей его слова.

Бидёвка подчеркнул, что в настоящее время идут финальные согласования проекта документа.

В ноябре министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что власти ДНР приступили к работе по трансформации посольства в Москве в представительство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить