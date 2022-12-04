Парламент ДНР намерен принять новую конституцию до конца текущего года

Парламент ДНР планирует принять новую конституцию до конца 2022 года. Об этом заявил председатель Народного совета республики Владимир Бидёвка.

«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации», — приводит Донецкое агентство новостей его слова.

Бидёвка подчеркнул, что в настоящее время идут финальные согласования проекта документа.

В ноябре министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что власти ДНР приступили к работе по трансформации посольства в Москве в представительство.