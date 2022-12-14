Аллерголог Чернышова дала советы по выбору новогоднего подарка

Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.

«Дарить сладкие подарки можно, ничего плохого в этом нет, однако главное в этом — мера. Само по себе какао аллергии обычно не вызывает, а вот различные добавки при употреблении в большом количестве могут спровоцировать неприятные последствия», — заявила Чернышова в беседе с Тульской службой новостей.

Также мандарины в большом количестве могут привести к ложной аллергии, отметила она.

Чернышова также посоветовала не дарить парфюм, домашних животных и украшения.

Кроме того, аллергию могут спровоцировать цветы, алкоголь и мягкие игрушки, предупредила она.

Ранее диетолог Алёна Чулпанова в беседе с «Радио 1» рассказала, как питаться в новогодние праздники.