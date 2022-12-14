СК: задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Задержан ещё один подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках.

Об этом сообщили в ГУ СК России по Московской области.

«Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших возгорание в торговом центре г. Химки, а также гибель человека», — говорится в сообщении.

12 декабря в СК сообщили о задержании прораба и сварщика, подозреваемых по делу о пожаре в OBI в Химках.

Пожар произошёл утром 9 декабря в торговом центре «Мега Химки».

Следственный комитет сообщил, что пожар начался из-за сварочных работ.

При пожаре погиб один человек: на охранника упала конструкция здания и смертельно травмировала его.