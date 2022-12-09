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СК: причиной пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стали сварочные работы в помещении

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Следственный комитет России сообщил, что пожар в торговом центре «Мега Химки» начался из-за сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности.

«Что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тыс. кв. м, в результате которого погиб охранник», — говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Криминалистами для осмотра места происшествия был применён квадрокоптер. 

Открытое горение в магазине OBI в Химках ликвидировано. Во время пожара в гипермаркете произошло обрушение.

Ущерб от пожара с учётом припаркованных автомобилей может составить 20—30 млрд рублей.

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