СК: причиной пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стали сварочные работы в помещении

Следственный комитет России сообщил, что пожар в торговом центре «Мега Химки» начался из-за сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности.

«Что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тыс. кв. м, в результате которого погиб охранник», — говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Криминалистами для осмотра места происшествия был применён квадрокоптер.

Открытое горение в магазине OBI в Химках ликвидировано. Во время пожара в гипермаркете произошло обрушение.

Ущерб от пожара с учётом припаркованных автомобилей может составить 20—30 млрд рублей.