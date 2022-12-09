СК: причиной пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стали сварочные работы в помещении
«Что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тыс. кв. м, в результате которого погиб охранник», — говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
Криминалистами для осмотра места происшествия был применён квадрокоптер.
Открытое горение в магазине OBI в Химках ликвидировано. Во время пожара в гипермаркете произошло обрушение.
Ущерб от пожара с учётом припаркованных автомобилей может составить 20—30 млрд рублей.