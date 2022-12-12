Сварщик и прораб задержаны по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Следственный комитет сообщил о задержании прораба и сварщика, подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках.

«Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в Химках и гибели человека», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, «от искр произошло возгорание паллетов с товаром» с последующим развитием пожара.

Пожар произошёл утром 9 декабря в торговом центре «Мега Химки».

Следственный комитет сообщил, что пожар начался из-за сварочных работ.

При пожаре погиб один человек: на охранника упала конструкция здания и смертельно травмировала его.