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ТАСС: самолёт-локатор А-50У модернизируют по итогам применения в ходе спецоперации

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Российский авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У будет модернизирован по итогам его применения в ходе спецоперации на Украине.
ТАСС: самолёт-локатор А-50У модернизируют по итогам применения в ходе спецоперации
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, в настоящее время самолёты А-50У активно применяются для решения задач в рамках спецоперации.

«По итогам применения авиационных комплексов военное ведомство заказало их дальнейшую модернизацию», — заявил собеседник агентства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах.

2 декабря президент России Владимир Путин выразил уверенность, что многие из российских военных комплексов, в число которых входят и ядерные, не имеют аналогов в мире.

Генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин сообщил о готовности корпорации создать новый двигатель для самого грузоподъёмного в мире вертолёта Ми-26. По его словам, силовой агрегат может быть разработан на базе газогенератора новейшего двухконтурного турбовентиляторного двигателя ПД-8, который будет устанавливаться на самолёты SSJ New и Бе-200.

В настоящее время Ми-26, который используется ВС и гражданскими организациями, летает на украинском двигателе Д-136.

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