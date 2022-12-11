Узнать больше

Медведев заявил о наращивании производства наиболее мощных средств поражения в России

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах.
Медведев заявил о наращивании производства наиболее мощных средств поражения в России
  • AP

«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал он в Telegram.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по территории России.

2 декабря президент России Владимир Путин выразил уверенность, что многие из российских военных комплексов, в число которых входят и ядерные, не имеют аналогов в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить