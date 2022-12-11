Медведев заявил о наращивании производства наиболее мощных средств поражения в России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах.

«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал он в Telegram.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по территории России.

2 декабря президент России Владимир Путин выразил уверенность, что многие из российских военных комплексов, в число которых входят и ядерные, не имеют аналогов в мире.