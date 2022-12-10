Секретарь СНБО Данилов заявил о готовности Киева наносить удары по территории России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по территории России.

Об этом он сказал в эфире НТА. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в случае дальнейших ударов по украинской территории Киев «будет способен на всё».

Также он заявил, что украинские власти «никого не будут спрашивать, куда бить врага».

Данилов уточнил, что речь идёт о территории России вплоть до Владивостока.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не побуждает Киев наносить удары за пределами территории Украины и не поощряет такие атаки.

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что украинские власти после попыток ударов по аэродромам угрожают атаками на другие объекты в России, в том числе в Сибири.