Секретарь СНБО Данилов заявил о готовности Киева наносить удары по территории России
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Об этом он сказал в эфире НТА. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, в случае дальнейших ударов по украинской территории Киев «будет способен на всё».
Также он заявил, что украинские власти «никого не будут спрашивать, куда бить врага».
Данилов уточнил, что речь идёт о территории России вплоть до Владивостока.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не побуждает Киев наносить удары за пределами территории Украины и не поощряет такие атаки.
Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что украинские власти после попыток ударов по аэродромам угрожают атаками на другие объекты в России, в том числе в Сибири.