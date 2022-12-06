Госдеп: США не побуждают Украину наносить удары за пределами украинской территории

Вашингтон не побуждает Киев наносить удары за пределами территории Украины и не поощряет такие атаки, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Как заявлял президент, мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.

Он отметил, что США не поставляли Украине вооружений для ударов по российской территории.

Ранее американский журналист, преподаватель по международным отношениям Оксфордского университета Сэмуэль Рамани заявил, что риторика Госдепа США говорит о том, что Вашингтон вряд ли намерен помогать Киеву «возвращать Крым».