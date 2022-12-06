Узнать больше

Госдеп: США не побуждают Украину наносить удары за пределами украинской территории

Короткая ссылка
Вашингтон не побуждает Киев наносить удары за пределами территории Украины и не поощряет такие атаки, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Госдеп: США не побуждают Украину наносить удары за пределами украинской территории
  • AP

«Как заявлял президент, мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.

Он отметил, что США не поставляли Украине вооружений для ударов по российской территории.

Ранее американский журналист, преподаватель по международным отношениям Оксфордского университета Сэмуэль Рамани заявил, что риторика Госдепа США говорит о том, что Вашингтон вряд ли намерен помогать Киеву «возвращать Крым».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить