Американский журналист Рамани: США не станут помогать Украине «возвращать Крым»

Риторика Госдепа США говорит о том, что Вашингтон вряд ли намерен помогать Киеву «возвращать Крым», считает американский журналист, преподаватель по международным отношениям Оксфордского университета Сэмуэль Рамани.

В своём Twitter он напомнил о словах госсекретаря Энтони Блинкена, который сказал, что сейчас цели США состоят в том, чтобы помочь Украине «вернуть территории, утерянные с началом спецоперации России 24 февраля».

«Заявление вызывает сомнения в том, что США хотят помогать Украине возвращать Крым или крупные участки территории Донбасса», — сказал Рамани.

Блинкен также не даёт каких-либо разъяснений по поводу сообщений СМИ о том, что США снизили дальность действия систем РСЗО HIMARS, направленных на Украину.

Ранее в Кремле напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Как сообщил The Wall Street Journal, советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.