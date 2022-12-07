FT: украинские чиновники угрожают атаковать российские объекты даже в Сибири
- AP
«У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», — заявил украинский чиновник.
По его словам, атаки с помощью БПЛА могут повлиять на проводимые Украиной «операции по оказанию влияния» на территории России.
Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.
Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома.