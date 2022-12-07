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FT: украинские чиновники угрожают атаковать российские объекты даже в Сибири

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Украинские власти после попыток ударов по аэродромам угрожают атаками на другие объекты в России, в том числе в Сибири, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
FT: украинские чиновники угрожают атаковать российские объекты даже в Сибири
  • AP

«У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», — заявил украинский чиновник. 

По его словам, атаки с помощью БПЛА могут повлиять на проводимые Украиной «операции по оказанию влияния» на территории России.

Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома.

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